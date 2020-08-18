Урунов прилетел на матч с «Уфой» вместе со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов сможет принять участие в матче третьего тура Российской Премьер-лиги против своего бывшего клуба – «Уфы».

Пресс-служба красно-белых опубликовала фотографии из аэропорта, на которых присутствует 19-летний полузащитник.

Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в 16:00 по московскому времени. После двух туров подопечные Доменико Тедеско занимают шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.