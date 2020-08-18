ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 23:50
автор: Владислав Корегин

Урунов прилетел на матч с «Уфой» вместе со «Спартаком»

В первых двух турах РПЛ полузащитник не принимал участия в матчах московского клуба.

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов сможет принять участие в матче третьего тура Российской Премьер-лиги против своего бывшего клуба – «Уфы».

Пресс-служба красно-белых опубликовала фотографии из аэропорта, на которых присутствует 19-летний полузащитник.

Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в 16:00 по московскому времени. После двух туров подопечные Доменико Тедеско занимают шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хәйерле кис, Өфө! 👋🏻 ⠀ #УфаСпартак уже завтра в 16:00 (Мск)!

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новая эксклюзивная серия спортивных автомобилей 007 Edition в рамках выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»Что нужно знать, чтобы слить бензин из автомобиля?В России стартовали продажи флагманского сторифона TECNO CAMON 15 ProХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымРоссиянка с самыми длинными ногами в мире: кем она оказалась
Юлиан Нагельсманн: После второго гола наши игроки начали терять веру в себя
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).
19.08.2020 01:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Анхель Ди Мария: В финале Лиги чемпионов команда выложится без остатка
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария подвел итоги полуфинального матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:0)
19.08.2020 00:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ди Мария признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» – «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария стал лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (3:0), сообщает пресс-служба УЕФА.
19.08.2020 00:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бартомеу сообщил, что Месси, Гризманн и тер Штеген останутся в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу назвал игроков, которые продолжат выступать в составе каталонской команды.
19.08.2020 00:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Брестское «Динамо» обыграло «Астану» и вышло во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
На двоих команды забили девять мячей.
19.08.2020 00:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
﻿«ПСЖ» обыграл ﻿«РБ Лейпциг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов
Футболисты ﻿«Пари Сен-Жермен» одержали уверенную победу над ﻿«РБ Лейпциг» (3:0) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
18.08.2020 23:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Урунов прилетел на матч с «Уфой» вместе со «Спартаком»
В первых двух турах РПЛ полузащитник не принимал участия в матчах московского клуба.
18.08.2020 23:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ансальди продлил контракт с «Торино»
Бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Ансальди продлил контракт с «Торино», сообщает пресс-служба туринского клуба.
18.08.2020 23:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика