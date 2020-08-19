Юлиан Нагельсманн: После второго гола наши игроки начали терять веру в себя

– После второго гола наши игроки начали терять веру в себя. Это естественно. Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне, – цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что немецкий клуб уступил «ПСЖ» со счетом 0:3. В составе парижского клуба голы забили Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56).

На предыдущих стадиях турнира подопечные Нагельсманна прошли такие команды, как «Тоттенхэм» и «Атлетико».