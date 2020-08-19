Томас Тухель: Мы не стали вносить большие тактические изменения в игре с «Лейпцигом»

– Мы оставались верными своему плану на игру и не стали вносить большие тактические изменения. Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе, – цитирует Тухель пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» одержал уверенную победу над «РБ Лейпциг» в 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. В составе парижского клуба голы забили Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56).

В финале подопечные Тухеля сыграют против победителя пары «Бавария» – «Лион».