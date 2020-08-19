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19 августа 09:42

Команда Виктора Булатова сыграет первый домашний матч при зрителях

В воскресенье «Красный» в Смоленске примет «Знамя» из Ногинска.

Представляющий Смоленскую область футбольный клуб «Красный» в ближайшее воскресенье проведет домашний матч третьего тура Профессиональной футбольной лиги в зоне №3 против «Знамени» из Ногинска. Это будет первый футбольный матч в Смоленске, где разрешено присутствовать зрителям, сообщает «Рабочий путь». На трибунах стадиона СГАФКСТ с учетом эпидемиологической обстановки разрешено присутствовать 300 любителям футбола. Указ, разрешающий проводить соревнования при скоплении аудитории, накануне издал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Согласно документу, на матчах может присутствовать до 300 человек. Важный критерий — расчет 1 человек на 4 квадратных метра.

«Красный», возглавляемый бывшим полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, в двух стартовых турах ПФЛ набрал три очка и обосновался в середине турнирной таблицы. У «Знамени» после одной игры в активе одно очко. За команду из Ногинска выступают бывшие футболисты сборной России – Ренат Янбаев, Роман Павлюченко, Александр Самедов и Александр Шешуков.

источник: «Рабочий Путь»
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Команда Виктора Булатова сыграет первый домашний матч при зрителях
В воскресенье «Красный» в Смоленске примет «Знамя» из Ногинска.
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