Килиан Мбаппе: В финале Лиги чемпионов хочу сыграть против «Лиона»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что в финале Лиги чемпионов хотел бы сыграть против «Лиона».

«В воскресенье потрачу все силы. Очень сильно хочу выиграть Лигу чемпионов. В финале хотел бы сыграть против «Лиона». Это же французский клуб. Если мы не ценим нашу лигу, то кто тогда будет ее ценить?» - приводит слова нападающего Get French Football News.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. Парижский клуб впервые в своей истории вышел в финал самого престижного еврокубка.

Сегодня, в 22:00 по московскому времени, начнется вторая игра 1/2 финала. За право сыграть в решающем матче поспорят «Лион» и «Бавария».