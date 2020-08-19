Давид Сильва – о переходе в «Реал Сосьедад»: На мое решение повлияли члены семьи

Полузащитник Давид Сильва, покинувший «Манчестер Сити», высказался после подписания контракта с футбольным клубом «Реал Сосьедад».

«Считаю, что стиль этой команды прекрасно мне подходит. К тому же я вижу, что клуб прогрессирует.

Я прекрасно чувствую себя в Сан-Себастьяне, ведь когда-то играл за «Эйбар». На мое решение также повлияли члены семьи. Им нравится здесь», – заявил 34-летний хавбек клубной пресс-службе.

Добавим, что спортивный директор «Лацио» Игле Таре был крайне расстроен поведением Сильвы. Он заявил: «Уважаю его как футболиста, но не как человека».