Борис Ротенберг: Полоз не справляется, у «Сочи» нет таких, как Кокорин

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался об игре черноморского клуба в текущем сезоне.

«Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой – они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть Бахтияров – быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились», – цитирует бизнесмена ТАСС.

22 августа команда Владимира Федотова сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Встреча стартует в 20.00 мск.