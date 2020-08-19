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19 августа 11:05
автор: Юрий Нечаев

Сегодня «Лион» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Встреча состоится в Лиссабоне.

Сегодня «Лион» и «Бавария» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В сезоне-2009/10 команды также встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах побеждал немецкий клуб. В Мюнхене «Бавария» была сильнее 1:0, а в Лионе - 3:0.

Всего «Бавария» и «Лион» провели между собой восемь матчей. Мюнхенцы одержали четыре победы, две встречи завершились вничью, и дважды сильнее оказывался французский клуб.

«Бавария» пять раз в своей истории выигрывала Лигу чемпионов. «Лион» ни разу не проходил далее полуфинала самого престижного еврокубка.

В решающем матче, который запланирован на 23 августа, победитель сегодняшнего противостояния встретится с «ПСЖ», который вчера обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

Матч «Лион» - «Бавария» состоится 19 августа на стадионе «Jose Alvalade» (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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