Сегодня «Лион» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Сегодня «Лион» и «Бавария» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В сезоне-2009/10 команды также встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах побеждал немецкий клуб. В Мюнхене «Бавария» была сильнее 1:0, а в Лионе - 3:0.

Всего «Бавария» и «Лион» провели между собой восемь матчей. Мюнхенцы одержали четыре победы, две встречи завершились вничью, и дважды сильнее оказывался французский клуб.

«Бавария» пять раз в своей истории выигрывала Лигу чемпионов. «Лион» ни разу не проходил далее полуфинала самого престижного еврокубка.