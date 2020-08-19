Руди Гарсия: У «Баварии» нет слабых мест, но «Лион» способен доставить ей неприятности

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«У нашего соперника нет слабых мест, однако ни одна команда не является идеальной. Нам нужно показать свою игру. «Лион» способен доставить неприятности «Баварии». Наша команда - андердог, но у нас есть шанс на финал», - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня в Лиссабоне «Лион» и «Бавария» разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В решающем матче, который запланирован на 23 августа, победитель сегодняшнего противостояния встретится с «ПСЖ», который вчера обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.