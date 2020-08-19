ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 августа 11:17
автор: Юрий Нечаев

Руди Гарсия: У «Баварии» нет слабых мест, но «Лион» способен доставить ей неприятности

Сегодня будет сыгран второй полуфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«У нашего соперника нет слабых мест, однако ни одна команда не является идеальной. Нам нужно показать свою игру. «Лион» способен доставить неприятности «Баварии». Наша команда - андердог, но у нас есть шанс на финал», - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня в Лиссабоне «Лион» и «Бавария» разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В решающем матче, который запланирован на 23 августа, победитель сегодняшнего противостояния встретится с «ПСЖ», который вчера обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

источник: ФК «Лион»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» полетел в Уфу без ТедескоПервое дерби сезона. Всё самое интересное о матчах 3-го тура РПЛФНЛ. «Оренбург» теряет очки, «Балтика» выходит в лидерыКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринШирокову не простили избиение судьи
Неймар обратился к футболистам «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов
На стадии полуфинала его команда разгромила немецкий «РБ Лейпциг» (3:0).
19.08.2020 11:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Судейский комитет РФС проведет лекции для клубов РПЛ
В ходе встречи будут рассмотрены различные вопросы, в том числе решения арбитров.
19.08.2020 11:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руди Гарсия: У «Баварии» нет слабых мест, но «Лион» способен доставить ей неприятности
Сегодня будет сыгран второй полуфинал Лиги чемпионов.
19.08.2020 11:17
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сегодня «Лион» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
Встреча состоится в Лиссабоне.
19.08.2020 11:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Борис Ротенберг: Полоз не справляется, у «Сочи» нет таких, как Кокорин
Российский форвард играл за его команду на правах аренды, а этим летом перешел в «Спартак».
19.08.2020 10:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Давид Сильва – о переходе в «Реал Сосьедад»: На мое решение повлияли члены семьи
Ранее испанец договорился о трансфере в «Лацио», но обманул руководство и вернулся в примеру.
19.08.2020 10:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Килиан Мбаппе: В финале Лиги чемпионов хочу сыграть против «Лиона»
Финальный матч запланирован на 23 августа.
19.08.2020 10:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Анхель Ди Мария: Хотим вписать новую страницу в историю «ПСЖ»
Команда Томаса Тухеля пробилась в финал, разгромив клуб из Германии со счетом 3:0.
19.08.2020 10:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Команда Виктора Булатова сыграет первый домашний матч при зрителях
В воскресенье «Красный» в Смоленске примет «Знамя» из Ногинска.
19.08.2020 09:42
Футбол
Венгер – о работе в сборной Нидерландов: Не знаю, откуда у вас такая информация
В конце 2019 года француз занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
19.08.2020 08:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика