Судейский комитет РФС проведет лекции для клубов РПЛ

Пресс-служба РФС анонсировала серию лекций, в ходе которых судейский комитет будет объяснять спорные ситуации в матчах РПЛ.

«Судейский комитет РФС направил официальные письма в клубы РПЛ о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в правилах игры, которые действуют с нового чемпионата.

Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR», – говорится в сообщении РФС.