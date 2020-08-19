Неймар обратился к футболистам «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов

Форвард «ПСЖ» Неймар оставил запись в своем Instagram после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

«2018-й – упал, травма, 2019-й – упал, травма. 2020-й – упал, благодаря бога.

Счастлив выйти в финал Лиги чемпионов. Чувствую себя отлично. В прошлом я получал травмы в самый ответный момент, но сейчас все в порядке.

Наша команда проделала огромную работу. Мы творим историю «ПСЖ». Парни, давайте заберем «ушастого», – написал бразилец в соцсети.

Добавим, что в финале команде Томаса Тухеля предстоит матч против победителя пары «Лион» – «Бавария».