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19 августа 11:28
автор: Артур Гичунцев

Неймар обратился к футболистам «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов

На стадии полуфинала его команда разгромила немецкий «РБ Лейпциг» (3:0).

Форвард «ПСЖ» Неймар оставил запись в своем Instagram после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

«2018-й – упал, травма, 2019-й – упал, травма. 2020-й – упал, благодаря бога.

Счастлив выйти в финал Лиги чемпионов. Чувствую себя отлично. В прошлом я получал травмы в самый ответный момент, но сейчас все в порядке.

Наша команда проделала огромную работу. Мы творим историю «ПСЖ». Парни, давайте заберем «ушастого», – написал бразилец в соцсети.

Добавим, что в финале команде Томаса Тухеля предстоит матч против победителя пары «Лион» – «Бавария».

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Публикация от ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

источник: «Советский спорт»
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На стадии полуфинала его команда разгромила немецкий «РБ Лейпциг» (3:0).
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