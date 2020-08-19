Агент Бускетса исключил уход игрока из «Барселоны»

Хосеп Мария Оробит, агент полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, заверил болельщиков, что испанец продолжит выступления на «Камп Ноу».

Оробит также представляет интересы полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто. О будущем своего клиента он сказал то же самое. По его словам, оба футболиста будут играть за сине-гранатовых. Его заявление приводит Cadena Cope.

Ранее президент клуба Жозеп Бартомеу не включил Бускетса и Роберто в список игроков, которые точно останутся в команде.