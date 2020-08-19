Игорь Дивеев: ЦСКА одержал две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».

«Мы одержали две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас была неудачной, приложим все силы, чтобы в этот раз все сложилось иначе», - приводит слова защитника пресс-служба москвичей.

Уже сегодня нас ждёт суперматч!



⚽ #ЗенитЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 20:00 мск

🏟 Газпром Арена

📺 Матч Премьер pic.twitter.com/SrD6NxRNEi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2020

Напомним, сегодня «Зенит» на своем поле примет ЦСКА в третьем туре РПЛ. Встреча начнется в 20:00 мск.