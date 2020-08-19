Официально: Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Тренер из Нидерландов Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны».

Презентация и пресс-конференция наставника состоятся сегодня, в 17:00 мск., сообщает пресс служба клуба.

Напомним, бывший главный тренер «Барсы» Кике Сетьен был уволен после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сине-гранатовые, занявшие второе место в чемпионате Испании, впервые с 2014 года завершили сезон без трофеев.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами, как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».