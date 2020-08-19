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19 августа 12:43
автор: Юрий Нечаев

Официально: Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Контракт рассчитан до июня 2022 года.

Тренер из Нидерландов Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны».

Презентация и пресс-конференция наставника состоятся сегодня, в 17:00 мск., сообщает пресс служба клуба.

Напомним, бывший главный тренер «Барсы» Кике Сетьен был уволен после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сине-гранатовые, занявшие второе место в чемпионате Испании, впервые с 2014 года завершили сезон без трофеев.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами, как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что бывший защитник играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.

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