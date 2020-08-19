Давид Луис помог «Арсеналу» заполучить Виллиана

Новичок «Арсенала» Виллиан рассказал, кто повлиял на его решение перебраться в стан «канониров».

По его словам, решающую роль сыграл в этом бывший защитник «Челси» Давид Луис, который ныне выступает за «пушкарей».

«Давид счастлив в «Арсенале». Он постоянно писал мне: «Переходи сюда, переходи сюда». Думаю, он также причастен к моему трансферу. Мы играли в «Челси», сборной Бразилии и теперь снова вместе», – цитирует полузащитника Goal.

Напомним, 31-летний Виллиан перешел в «Челси» летом 2013 года. В минувшем сезоне он провел 47 матчей, забил 11 голов и отдал девять голевых передач. На его счету четыре трофея, в том числе два титула АПЛ.