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19 августа 13:10
автор: Артур Гичунцев

«Ювентус» решил продать Бернардески

Андреа Пирло продолжает чистку состава.

Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески выставлен на трансфер, сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, туринцы предложили игрока его бывшему клубу – «Фиорентине», однако, в руководстве отказались от услуг футболиста.

Отмечается, что сам Бернардески хочет перейти в мадридский «Атлетико», который следит за его выступлением с зимы 2020 года.

26-летний нападающий был куплен за 40 млн евро. В минувшем сезоне серии А он провел 29 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Юве» Андреа Пирло также выставил на трансфер Сами Хедиру, Дугласа Косту, Гонсало Игуаина и Аарона Рэмзи.

источник: «Советский спорт»
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