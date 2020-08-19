Ассистент Кумана назначен и. о. главного тренера сборной Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов подтвердила уход Рональда Кумана в каталонскую «Барселону».

Отмечается, что его ассистент – Дуайт Лодевегес назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер предложил свои услуги голландцам. Позже француз опроверг эту информацию.

В Нидерландах пишут, что фаворитом на этот пост является Луи ван Гал, работавший с командой в разные годы.