Ассистент Кумана назначен и. о. главного тренера сборной Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов подтвердила уход Рональда Кумана в каталонскую «Барселону».
Отмечается, что его ассистент – Дуайт Лодевегес назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее сообщалось, что бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер предложил свои услуги голландцам. Позже француз опроверг эту информацию.
В Нидерландах пишут, что фаворитом на этот пост является Луи ван Гал, работавший с командой в разные годы.
источник: Королевский футбольный союз Нидерландов