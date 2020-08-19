Рональд Куман: «Барселона» – клуб моей мечты. Это особенный момент для меня

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после подписания контракта с каталонским клубом.

«Для меня было честью работать со сборной Голландии. Мне нравится то, чего мы смогли достичь. У этой команды огромное будущее.

Все прекрасно знают, что «Барселона» - клуб моей мечты. Для меня это особенный момент», - приводит слова 57-летнего наставника пресс-служба «Барсы».

Напомним, бывший главный тренер каталонцев Кике Сетьен был уволен после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сине-гранатовые, занявшие второе место в чемпионате Испании, впервые с 2014 года завершили сезон без трофеев.

До прихода в сборную Нидерландов Куман работал с такими клубами, как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».