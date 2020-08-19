«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали

«Наполи» начал работу по поиску замены Калиду Кулибали. Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, сенегальский защитник близок к переходу в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, одним из вариантов усиления обороны является футболист «Спартака» Георгий Джикия.

Отмечается, что клуб также рассматривает кандидатуры Сократиса Папастатопулоса («Арсенал») и Габриэля («Лилль»).

26-летний Джикия выступает за москвичей с 1 января 2017 года. На его счету 105 матчей, четыре гола и шесть голевых передач. Он помог красно-белым выиграть два трофея, в том числе чемпионат России.