ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 августа 13:34
автор: Юрий Нечаев

Антони Лопеш: «Лион» уже в полуфинале ЛЧ. Постараемся доставить проблемы «Баварии»

Встреча пройдет в Лиссабоне.

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Наша команда уже в полуфинале. Не каждому удается выступить на этой стадии Лиги чемпионов. «Лион» сыграет против такого великого клуба, как «Бавария». Мы постараемся доставить проблемы мюнхенскому гранду», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня в Лиссабоне «Лион» и «Бавария» разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В решающем матче, который запланирован на 23 августа, победитель сегодняшнего противостояния встретится с «ПСЖ», который вчера обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Время осторожных прогнозов. Краткие выводы после 2-го тура РПЛНовый автомобиль KIA Sorento поступит в продажу в России в конце 2020 годаАлександр Овечкин прокоментировал поражение «Вашингтона» в первом матче серии плей-офф НХЛКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
«Барселона» назвала имя нового спортивного директора
В клубе продолжаются изменения после провального сезона.
19.08.2020 14:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Антони Лопеш: «Лион» уже в полуфинале ЛЧ. Постараемся доставить проблемы «Баварии»
Встреча пройдет в Лиссабоне.
19.08.2020 13:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали
Капитан москвичей может перебраться в Италию.
19.08.2020 13:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рональд Куман: «Барселона» – клуб моей мечты. Это особенный момент для меня
Голландец подписал контракт до июня 2022 года.
19.08.2020 13:22
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ассистент Кумана назначен и. о. главного тренера сборной Нидерландов
Последний вернулся на «Камп Ноу» и подписал двухлетний контракт.
19.08.2020 13:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» решил продать Бернардески
Андреа Пирло продолжает чистку состава.
19.08.2020 13:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Давид Луис помог «Арсеналу» заполучить Виллиана
Бразилец также играл за «Челси» и покинул команду летом 2019 года.
19.08.2020 12:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Официально: Куман назначен главным тренером «Барселоны»
Контракт рассчитан до июня 2022 года.
19.08.2020 12:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Игорь Дивеев: ЦСКА одержал две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание
Сегодня продолжится третий тур чемпионата России.
19.08.2020 12:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Уфа» сыграет со «Спартаком» в мятной форме (фото)
Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник».
19.08.2020 12:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика