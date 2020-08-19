Антони Лопеш: «Лион» уже в полуфинале ЛЧ. Постараемся доставить проблемы «Баварии»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Наша команда уже в полуфинале. Не каждому удается выступить на этой стадии Лиги чемпионов. «Лион» сыграет против такого великого клуба, как «Бавария». Мы постараемся доставить проблемы мюнхенскому гранду», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня в Лиссабоне «Лион» и «Бавария» разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира французы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1, а мюнхенцы разгромили «Барселону» 8:2.

В решающем матче, который запланирован на 23 августа, победитель сегодняшнего противостояния встретится с «ПСЖ», который вчера обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.