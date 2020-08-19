«Рома» готова побороться за Алексея Миранчука

«Рома» готова вступить в борьбу за полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.

Как сообщает «РБК-Спорт», клуб контактировал с представителями игрока и в ближайшее время отправит запрос в «Локомотив».

Источник подтверждает, что в услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Милан». При этом отмечается, что красно-черные ближе к осуществлению трансфера.

Напомним, Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за клуб три матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.