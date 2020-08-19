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19 августа 14:40
автор: Юрий Нечаев

Бубнов сделал прогноз на матч «Уфа» - «Спартак»

Сегодня продолжится третий тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Уфа» - «Спартак».

«Похоже, «Спартак» поймал свою игру и приедет в Уфу за победой. Команда Евсеева привычно выстроит плотную оборону, но хотя бы раз красно-белые преодолеют редуты и забьют. Прогноз: 0:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча «Уфа» - «Спартак» состоится сегодня и начнется в 16:00 мск.

После двух сыгранных туров красно-белые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (три очка).

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» не смог забить в ворота «Уфы» ни одного гола. Матч первого круга в Башкортостане завершился победой хозяев 1:0, а во втором круге команды не смогли выявить победителя (0:0).

источник: Sportbox.ru
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