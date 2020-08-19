«Урал» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Урал» и «Локомотив» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.
Запасные: Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.
Стартовые составы матча #УралЛоко 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/x8iwqC3yNE— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 19, 2020