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19 августа 15:06
автор: Юрий Нечаев

«Уфа» - «Спартак». Стартовые составы команд

Сегодня продолжится третий тур РПЛ.

«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч третьего тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Бакаев, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

Отметим, что впервые под руководством Доменико Тедеско красно-белые начнут вторую игру подряд одним и тем же стартовым составом. Во втором туре москвичи на своем поле обыграли «Ахмат» 2:0.

Встреча «Уфа» - «Спартак» состоится сегодня и начнется в 16:00 мск.

После двух сыгранных туров красно-белые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (три очка).

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» не смог забить в ворота «Уфы» ни одного гола. Матч первого круга в Башкортостане завершился победой хозяев 1:0, а во втором круге команды не смогли выявить победителя (0:0).

источник: «Советский спорт»
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