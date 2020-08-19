«Уфа» - «Спартак». Стартовые составы команд

«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч третьего тура чемпионата России.

Отметим, что впервые под руководством Доменико Тедеско красно-белые начнут вторую игру подряд одним и тем же стартовым составом. Во втором туре москвичи на своем поле обыграли «Ахмат» 2:0.

Встреча «Уфа» - «Спартак» состоится сегодня и начнется в 16:00 мск.

После двух сыгранных туров красно-белые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (три очка).

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» не смог забить в ворота «Уфы» ни одного гола. Матч первого круга в Башкортостане завершился победой хозяев 1:0, а во втором круге команды не смогли выявить победителя (0:0).