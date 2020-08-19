«Уфа» - «Спартак». Стартовые составы команд

«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч третьего тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Бакаев, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
👕 Стартовые составы на матч #УфаСпартак#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/a1I51JcfHJ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 19, 2020