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19 августа 16:18
автор: Владислав Корегин

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Гарсией

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может вернуться в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба хочет вернуть 19-летнего игрока в команду. Напомним, что Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В июле 2017 года «горожане» приобрели футболиста за 1,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что молодой испанец не собирается продлевать свой контракт с английским клубом и надеется покинуть команду по истечении соглашения, рассчитанного до лета 2021 года.

В минувшем сезоне на счету Гарсии 20 матчей, в которых он отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

источник: Sport.es
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