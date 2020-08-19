Михаэль Цорк: Мы дадим Рейньеру время для адаптации в немецком чемпионате

– Рейньер – игрок, обладающий огромным талантом. Его можно использовать на различных позициях в нападении. Мы наблюдали за его развитием более двух лет, он также обладает отличными техническими навыками. После долгого перерыва в соревнованиях мы дадим ему время, необходимое для того, что адаптироваться к чемпионату Германии. И тогда он станет дополнительным вариантом в атаке, – цитирует Цорка пресс-служба дортмундцев.

Сегодня, 19 августа, «Боруссия» объявила о двухлетней аренде Рейньера.

Напомним, что 18-летний бразилец перешел в «Реал» в январе 2020 года, перейдя из «Фламенго» за 30 миллионов евро. Пока бразилец выступал за вторую команду Мадрида – «Кастилью», за которую он сыграл в трех матчах, забил два гола и отдал один ассист.