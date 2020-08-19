Рашид Рахимов: Для «Зенита» успешная концовка прошлого сезона плавно перетекла в начало нового

– Не стоит говорить, что у «Зенита» в ближайшее время не будет конкуренции. Многие команды с этим не согласятся. Но для петербуржцев концовка прошлого сезона с завоеванием титулов плавно перетекла в начало нового. Подопечные Сергея Семака держатся на высоком уровне, и это придаёт им уверенности, – цитирует Рахимова RT.

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский клуб стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. 7 августа подопечные Семака завоевали Суперкубок, победив «Локомотив» (2:1).

В первых двух турах сезона-2020/2021 «Зенит» набрал шесть очков и является одним из лидеров РПЛ в турнирной таблице.