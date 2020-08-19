Рашид Рахимов: Отсутствие Дзюбы в игре с ЦСКА трагедией не станет

– Отсутствие Дзюбы трагедией не станет. Ведущие футболисты всегда могут устать или получить травму, как в ситуации с Артемом. Но заменяющие их игроки должны, по крайней мере, держать уровень, соответствовать ему, а лучше – усиливать игру. В отсутствие Дзюбы такого человека «Зениту» может не хватить, – цитирует Рахимова RT.

Напомним, что 31-летний капитан петербургского клуба получил травму спины в матче первого тура РПЛ с «Ротором» (2:0).

Игра третьего тура «Зенит» – ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, в 20:00 по московскому времени.