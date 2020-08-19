«Тамбов» оспорит удаление Грицаенко в матче с «Химками»

«Тамбов» подаст апелляцию в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза ( ЭСК РФС) по поводу удаления защитника Алексея Грицаенко в матче третьего тура РПЛ против «Химок».

Об этом сообщил президент клуба Арсен Габуев.

«Мы будем подавать апелляцию, обратимся в экспертно-судейскую комиссию. Считаем, что красная карточка Грицаенко показана незаслуженно. Нам не хотелось бы, чтобы ключевой игрок нашей обороны пропускал несколько матчей», - цитирует Габуева ТАСС.

Напомним, Грицаенко получил прямую красную карточку на 40-й минуте матча. Несмотря на это, хозяевам удалось одержать первую победу в сезоне.

После трех туров «Тамбов» набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. 22 августа команда сыграет в гостях против «Зенита».