«Ахмат» - «Ротор». Стартовые составы команд

«Ахмат» и «Ротор» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Умаев, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Иванов, А.Кадыров, Ильин, Роши, Швец, Х.Кадыров
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулев, Муллин.
Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Серченков.
Стартовые составы матча #АхматРотор 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/n6IhamQTeI— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 19, 2020