Полузащитником «Шальке» Маккенни интересуется «Саутгемптон»

Согласно информации ESPN, в услугах 21-летнего американца заинтересован «Саутгемптон». За счет покупки талантливого полузащитника руководство «святых» рассчитывает заменить Пьера-Эмиля Хойбьерга, перешедшего в «Тоттенхэм».

Отмечается, что сделка составит около 20 миллионов фунтов. Игроком также хотят приобрести «Ньюкасл» , «Лестер», «Эвертон» и «Монако».

Маккенни является воспитанником академии «Шальке». В минувшем сезоне он принял участие 32 матча, в которых забил три гола и отдал один ассист. Его контракт с гельзенкирхенцами истекает летом 2024 года.