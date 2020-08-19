Дмитрий Гунько: «Химки» показали, что могут уверенно смотреться в элите российского футбола

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал выступление команды в трех стартовых турах сезона.

«Мы набрали всего одно очко. Безусловно, с точки зрения результата мы все разочарованы. Однако никто не собирается опускать руки.

В матчах с ЦСКА, «Сочи» и «Тамбовом» команда не мучилась на поле, она играла в футбол. Где-то нам чуть не хватило агрессии, где-то подвела реализация моментов, где-то не хватило скорости мышления. Однако нас никто не «возил» по полю, более того, в матчах в Сочи и Саранске именно «Химки» вели игру.

Ребята показали, что могут уверенно смотреться в элите российского футбола», — приводит слова Гунько официальный сайт клуба.

Напомним, в трех стартовых турах подмосковные футболисты набрали одно очко и расположились на последнем месте в турнирной таблице.