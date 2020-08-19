«Спартак» на выезде не сумел обыграть «Уфу»

«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре чемпионата России со счетом 1:1 (1:1).

Уже на второй минуте капитан уфимского клуба Павел Аликин вывел хозяев вперед. Спартаковцы отыгрались еще в первом тайме. На 18-й минуте отличился Эсекьель Понсе.

Добавим, что на 12-й минуте Джордан Ларссон не реализовал пенальти. Шведский нападающий проиграл дуэль Александру Беленову.

«Спартак» набрал пять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» - восьмая (четыре очка).

В следующем туре «Уфа» примет «Ростов», а «Спартак» - «Локомотив». Обе встречи пройдут 23 августа.