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«Спартак» на выезде не сумел обыграть «Уфу»
19 августа 17:53
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» на выезде не сумел обыграть «Уфу»

Сегодня завершается третий тур чемпионата России.

«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре чемпионата России со счетом 1:1 (1:1).

Уже на второй минуте капитан уфимского клуба Павел Аликин вывел хозяев вперед. Спартаковцы отыгрались еще в первом тайме. На 18-й минуте отличился Эсекьель Понсе.

Добавим, что на 12-й минуте Джордан Ларссон не реализовал пенальти. Шведский нападающий проиграл дуэль Александру Беленову.

«Спартак» набрал пять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» - восьмая (четыре очка).

В следующем туре «Уфа» примет «Ростов», а «Спартак» - «Локомотив». Обе встречи пройдут 23 августа.

Чемпионат России
РПЛ
Третий тур

«Уфа» - «Спартак» (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Аликин, 2 - Понсе, 18.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Сухов, Данченко (Тилль, 73), Голубев, Алиев, Аликин, Карп, Йокич (Фольмер, 36), Жамалетдинов (Кротов, 84).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Ларссон (Глушенков, 83), Соболев, Понсе (Бакаев, 76).

Предупреждения: Аликин (27), Жамалетдинов (78), Фольмер (80).

источник: «Советский спорт»
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