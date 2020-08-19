«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы команд

«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.
😤 Ловите наш состав на матч с «Ростовом»— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 19, 2020
Динамовский новичок Никола Моро уже в заявке, но пока в запасе 😎#ДинамоРостов pic.twitter.com/loQ4SZZwr2
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко, Мамаев, Норманн, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Хашимото, Тошевски, Смирнов, Глебов, Байрамян, Ковалев, Логашов, Долгов, Поярков.
Наш состав на игру с «Динамо» 📝 #ДинамоРостов pic.twitter.com/nZRfumGpVF— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2020
Отметим, что после двух туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Ростов» идет девятым (3 очка).