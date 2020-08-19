«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы команд

«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

😤 Ловите наш состав на матч с «Ростовом»



Динамовский новичок Никола Моро уже в заявке, но пока в запасе 😎#ДинамоРостов pic.twitter.com/loQ4SZZwr2 — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 19, 2020

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко, Мамаев, Норманн, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Хашимото, Тошевски, Смирнов, Глебов, Байрамян, Ковалев, Логашов, Долгов, Поярков.

Наш состав на игру с «Динамо» 📝 #ДинамоРостов pic.twitter.com/nZRfumGpVF — Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2020

Отметим, что после двух туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Ростов» идет девятым (3 очка).