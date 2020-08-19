Вадим Евсеев: И где эти шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

Матч третьего тура чемпионата России «Уфа» – «Спартак» завершился вничью 1:1. После игры главный тренер хозяев Вадим Евсеев пообщался с прессой.

«Скажу для журналистов одну фразу, – цитирует слова Евсеева «РИА Новости». – Все журналисты и специалисты говорили про шесть очков. Что у «Спартака» уже есть шесть очков в игре с нами. И где эти очки? Еще одна игра осталась, и где шесть очков?

У Йокича проблема с икроножной мышцей. У него эта проблема еще в прошлой игре была. Без него мы перестроились, нормально справились. Все получилось в атаке. Счет 1:1, все недовольны, только команда «Уфа» довольна».

Напомним, что начале июля бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил аналогичную должность в «Спартаке».

Красно-белые в трех первых турах набрали 5 очков, а «Уфа» – 4.