Беленов признан лучшим игроком матча «Уфа» – «Спартак»

В игре с красно-белыми вратарь уфимцев совершил три сейва, в том числе отбил 11-метровый удар в исполнении Джордана Ларссона.

Напомним, что в составе «Уфы» голом отметился капитан команды Павел Аликин (2-я минута). Москвичи ответили забитым мячом Эсекьеля Понсе (18).

Подопечные Вадима Евсеева набрали четыре очка и расположились на восьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Уфа» примет «Ростов». Встреча пройдет 23 августа в 16:30 по московскому времени.