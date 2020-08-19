«Зенит» – ЦСКА. Дзюба вернулся в стартовый состав питерского клуба после травмы

«Зенит» и «ЦСКА» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Ерохин, Мостовой, Ригони, Шамкин.
Состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЦСКА! pic.twitter.com/vfMd3pZ9rI— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 19, 2020
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин.
🔥🔥🔥 Стартовый состав на #ЗенитЦСКА! Влашич играет, и @adolfogaich9 впервые выходит в старте! pic.twitter.com/9CHbQXW9aU— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2020
После двух туров подопечные Сергея Семака набрали шесть очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Армейский клуб идет четвертым (6 очков).