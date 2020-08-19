Андреас Хинкель: «Спартак» быстро вернул контроль над игрой после пропущенного мяча

– Обидно, что пропустили гол на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, забила ответный мяч. После перерыва были моменты, у нас был контроль мяча, создали несколько хороших моментов, но не повезло. «Спартак» набрал одно очко в гостях и может с чистой совестью ехать домой и готовиться дальше, – цитирует Хинкеля «РИА Новости».

Напомним, что московский клуб сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. В составе красно-белых голом отметился Эсекьель Понсе (18-я минута). На 12-й минуте Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый удар.

«Спартак» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые примут у себя «Локомотив». Встреча состоится 23 августа в 19:00 по московскому времени.