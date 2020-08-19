Марко Николич: «Локомотив» не играл так энергично, как это требуется для победы

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги выездной встречи против «Урала». В рамках третьего тура чемпионата России матч в Екатеринбурге завершился вничью 1:1.

«Матч был тяжелым, – цитирует слова Николича пресс-служба московского клуба. – Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трех матчей – это неплохо. Следующий матч – дерби со «Спартаком».

В чемпионате России самое важное – забивать первым. Если мы забьем, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы».

Ранее «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и дома «Краснодар» (1:0). После трех туров у команды Николича семь очков.