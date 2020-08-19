Юрий Матвеев: Футболисты «Урала» не дотерпели три минуты. Устали немножко

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью своей команды в домашнем матче против «Локомотива» (1:1).

«Три минуты не дотерпели, концентрация была весь матч, но устали немножко, – заявил Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ». – Мы понимаем, что с «Локомотивом» играть в открытый футбол – это самоубийство. Отдали мяч, старались играть на контратаках. Такие встречи нужно дожимать. Но ребята – молодцы, характер проявили, терпели. Наверное, у «Локомотива» сейчас самая креативная группа атаки».

С 74-й минуты «Урал» выигрывал благодаря голу Андрея Егорычева, но на 87-й форвард железнодорожников Федор Смолов восстановил равновесие.

Команда Матвеева в трех стартовых турах набрала два очка.