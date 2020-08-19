«Барселона» официально презентовала Кумана (видео)

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео, в котором каталонский клуб официально презентовал нового главного тренера команды Рональда Кумана.

Напомним, что 57-летний голландец подписал контракт с каталонцами до июня 2022 года. На посту главного тренера он сменил Кике Сетьена, уволенного после поражения 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последним местом работы Кумана стала сборная Нидерландов.