Александр Дюков: УЕФА запретил проводить матч Россия – Сербия и другие игры сборных со зрителями

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что стартовый матч сборной России в Лиге наций УЕФА против команды Сербии пройдет в Москве без зрителей.

«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший – 3 сентября с командой Сербии в Москве, – цитирует слова Дюкова ТАСС. – К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне».

Матч первого тура Лиги наций УЕФА Россия – Сербия состоится 3 сентября. 6 сентября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Венгрией, а в октябре проведет домашние встречи против сборной Турции и венгров.