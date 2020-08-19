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19 августа 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

Шамиль Газизов: Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом»

«Спартак» примет железнодорожников 23 августа.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может дебютировать в составе красно-белых 23 августа в домашнем матче четвертого тура чемпионата России против «Локомотива».

«Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом», – отметил Газизов в интервью ТАСС. – Он находится в хорошей фазе. Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли – это больше вопрос к медицинскому штабу. Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать».

Из-за мышечной травмы Кокорин пропустил три стартовые встречи «Спартака» в чемпионате РПЛ против «Сочи» (2:2 дома), «Ахмата» (2:0 дома) и «Уфы» (1:1 в гостях).

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье 23 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: ТАСС
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