«Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом»

Оба мяча были забиты в концовке первого тайма. Сначала Максимилиан Филипп удачно реализовал 11-метровый удар (42-я минута), а затем партнер немца по атаке Николай Комличенко удвоил преимущество московской команды (45).
«Динамо» набрал семь очко и временно возглавил турнирную таблицу. Ростовский клуб с тремя очками идет на десятой строчке.
В следующем туре обе команды сыграют в гостях – «Динамо» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» – с «Уфой».
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Третий тур
«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)
Голы: Филипп, 42 (с пенальти). Комличенко, 45.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Филипп (Москвичев, 82), Нжи (Терехов, 83), Комличенко (Игбун, 64).
«Ростов»: Песьяков, Чернов (Тошевски, 77), Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко (Глебов, 67), Мамаев, Норманн (Хашимото, 77), Ионов (Ковалев, 87), Шомуродов, Зайнутдинов.
Предупреждения: Зайнутдинов, 16. Нжи, 34. Норманн, 34. Шомуродов, 54. Паршивлюк, 61. Моро, 90+4.