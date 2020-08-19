«Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом»

Оба мяча были забиты в концовке первого тайма. Сначала Максимилиан Филипп удачно реализовал 11-метровый удар (42-я минута), а затем партнер немца по атаке Николай Комличенко удвоил преимущество московской команды (45).

«Динамо» набрал семь очко и временно возглавил турнирную таблицу. Ростовский клуб с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях – «Динамо» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» – с «Уфой».

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