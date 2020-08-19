ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 августа 20:46
автор: Виктор Шарафудинов

«Лион» и «Бавария» объявили составы на полуфинал Лиги чемпионов

Матч в Лиссабоне начнется в 22:00 по московскому времени.

Французский «Лион» и немецкая «Бавария» объявили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсал, Марсело, Дюбуа, Ауар, Какере, Бруно Гимарайнс, Корне, Токо-Экамби, Депай.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго Алькантара, Гнабри, Мюллер, Перишич, Левандовски.

Главным арбитром встречи назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Вчера «Пари Сен-Жермен» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в финал главного клубного турнира Европы.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Есть ли жизнь после 20: обращать ли внимание на старые автомобили«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионовЛарссон о Кокорине: это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьёмХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитром
«Реал» разгромил «Интер» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
Команду U-19 мадридского клуба тренирует бывший нападающий сборной Испании Рауль.
19.08.2020 20:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом»
Матч третьего тура Российской Премьер-лиги «Динамо» – «Ростов» завершился победой московской команды со счетом 2:0.
19.08.2020 20:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роши признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Ротор»
Нападающий «Ахмата» Одисе Роши стал лучшим игроком матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Ротором» (3:1).
19.08.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лион» и «Бавария» объявили составы на полуфинал Лиги чемпионов
Матч в Лиссабоне начнется в 22:00 по московскому времени.
19.08.2020 20:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Комитет по этике ФИФА закрыл дело против президента организации Инфантино
Никаких нарушений со сторона швейцарца не обнаружили.
19.08.2020 20:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шамиль Газизов: Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом»
«Спартак» примет железнодорожников 23 августа.
19.08.2020 20:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»
Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»
Футболисты «Ахмата» одержали домашнюю победу над «Ротором» (3:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.
19.08.2020 19:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Спортивного директора «Чайки» на два года отстранили от футбола
Команда из Ростовской области выступает в ФНЛ.
19.08.2020 19:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Дюков: УЕФА запретил проводить матч Россия – Сербия и другие игры сборных со зрителями
Второй розыгрыш Лиги наций стартует 3 сентября.
19.08.2020 19:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Барселона» официально презентовала Кумана (видео)
Голландский тренер подписал двухлетний контракт с испанским клубом.
19.08.2020 19:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика