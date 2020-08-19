«Лион» и «Бавария» объявили составы на полуфинал Лиги чемпионов

Французский «Лион» и немецкая «Бавария» объявили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов.
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсал, Марсело, Дюбуа, Ауар, Какере, Бруно Гимарайнс, Корне, Токо-Экамби, Депай.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго Алькантара, Гнабри, Мюллер, Перишич, Левандовски.
Главным арбитром встречи назначен испанец Антонио Матеу Лаос.
Вчера «Пари Сен-Жермен» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в финал главного клубного турнира Европы.