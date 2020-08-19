«Реал» разгромил «Интер» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА мадридский «Реал» разгромил миланский «Интер» с результатом 3:0.

Все три мяча были забиты в заключительные полчаса после того, как миланцы остались вдесятером из-за удаления полузащитника Марко Веццони. На 64-й минуте счет открыл Марвин Парк, на 76-й Мигель Гутьеррес реализовал пенальти, а на 83-й отличился Иван Моранте.

Стоит отметить, что на 59-й капитан «Реала» Виктор Чуст не реализовал пенальти.

Команда Рауля вышла в полуфинал турнира. 22 августа «Реал» сыграет с «Зальцбургом». Вторую путевку в финал разыграют «Бенфика» и «Аякс».

После рестарта все оставшиеся матчи Юношеской лиги УЕФА проводят в швейцарском Ньоне.