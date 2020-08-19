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19 августа 20:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» разгромил «Интер» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА

Команду U-19 мадридского клуба тренирует бывший нападающий сборной Испании Рауль.

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА мадридский «Реал» разгромил миланский «Интер» с результатом 3:0.

Все три мяча были забиты в заключительные полчаса после того, как миланцы остались вдесятером из-за удаления полузащитника Марко Веццони. На 64-й минуте счет открыл Марвин Парк, на 76-й Мигель Гутьеррес реализовал пенальти, а на 83-й отличился Иван Моранте.

Стоит отметить, что на 59-й капитан «Реала» Виктор Чуст не реализовал пенальти.

Команда Рауля вышла в полуфинал турнира. 22 августа «Реал» сыграет с «Зальцбургом». Вторую путевку в финал разыграют «Бенфика» и «Аякс».

После рестарта все оставшиеся матчи Юношеской лиги УЕФА проводят в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

«Интер» (Милан, Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 0:3 (0:0)

Голы: Парк, 64, Гутьеррес, 76 (с пенальти), Моранте, 83.

Не реализованный пенальти: Чуст (Р), 59 (вратарь).

Удаление: Веццони (И), 58.

источник: «Советский спорт»
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