Валерий Карпин: Пенальти был как ушат холодной воды

В матче третьего тура чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Ростов» с результатом 2:0. После игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин дал свой комментарий.

«Доминировали 40 минут без остановок практически, а потом пропустили две контратаки, – отметил Карпин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Пенальти был как ушат холодной воды. Подрастерялись и тут же получил второй гол со стандарта. Пока пропустили четыре мяча, и все со стандартов.

Сегодня в первом тайме делали все принципиально правильно. Не сказать, что было много моментов, но создавали давление. Какие-то моменты были. Во втором тайме неправильно стали атаковать (видимо, от большого желания отыграться). Естественно, если есть моменты, но нет голов, то это проблема реализации.

В чем резервы для усиления игры? Нужно забивать голы».

В трех турах «Ростов» набрал три очка, обыграв в гостях «Тамбов» (0:1) и проиграв с одинаковым счетом 0:2 «Зениту» (дома) и «Динамо» (в гостях).