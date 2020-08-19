Андрей Талалаев: «Ахмат» давно не побеждал дома – в игре с «Ротором» мы настраивались очень серьезно

– Мы помнили, что команда давно не выигрывала дома, поэтому настраивались очень серьезно. Я доволен тем, что ребята слушают меня, выполняют технический план на игру. Да, были ошибки, но я уверен, что мы становимся управляемой командой. Я доволен результатом, но, может быть, не очень доволен пропущенным голом, – цитирует Талалаева «РИА Новости».

Напомним, что «Ахмат» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ и с четырьмя очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками». Игра состоится 22 августа в 16:00 по московскому времени.