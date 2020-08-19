Александр Хацкевич: С короткой скамейкой «Ротору» тяжело усиливать игру в атаке

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в матче третьего тура против «Ахмата».

Сегодня волгоградцы уступили в Грозном со счетом 1:3.

«Ребята выкладываются на все 100%, а кто-то, может, и больше, – цитирует пресс-конференцию Хацкевича «РИА Новости». – Без усиления, без длины скамейки нам тяжело усилить игру в атаке. Например, у нас был только один игрок, который в итоге вышел на замену и забил мяч. А так у нас на замене были одни защитники. Мы работаем в этом направлении. И только по истечении шести-семи туров мы сможем делать какие-то выводы по нашей команде

Николаю Кипиани была сделана операция, у него был разрыв связок ключицы. Еще две недели он будет проходить реабилитацию в Москве. Джано Ананидзе работает отдельно, потому что он приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 (августа) приведет себя в порядок

«Ахмат» начал достаточно активно, и в первые минут 20 у нас практически ничего не получалось. И не забитый хозяевами пенальти тоже повлиял на «Ахмат», а также встряхнул нашу команду – мы начали играть агрессивнее, начал получаться контроль мяча, выход из обороны в атаку. А во второй половине за первую же нашу ошибку нас наказали, в случае второго пропущенного гола мы проиграли борьбу. Но далее мы все равно боролись, смогли отыграть один мяч. И третий пропущенный гол был необязательным, но нас заставили ошибиться, также было удаление Седрика Гогуа. После этих двух моментов было тяжело бороться за результат».