«Фулхэм» надеется подписать форварда «Борнмута» Уилсона

По информации The Telegraph, 28-летним англичанином интересуется «Фулхэм», вернувшийся в Английскую премьер-лигу. Отмечается, что главный тренер команды Скотт Паркер желает усилить атакующую линию футболистом, имеющий опыт выступлений в АПЛ.

Также игрока хочет подписать «Тоттенхэм».

Уилсон выступает за «Борнмут» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.